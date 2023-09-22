梁瀚名早期演出《女兵日記》系列爆紅，其間與楊雅筑屢傳緋聞，今受邀出席品牌活動時，坦承其實單身多年，目前唯一的摯愛是陪他2年的柯基，更直呼未來心目中女朋友最好像迪麗熱巴。

40歲梁瀚名為西服品牌代言人，今(22)日受邀出席品牌活動，展現時尚型男的多變風格，同時也帶領同門師弟蔡弘燁一起參與活動，兩人近期均準備投入網路劇拍攝，而梁潮名受訪時表示，他明年初將加入電影演出工作，至於電影內容因有簽保密條款而無法透露細節。他工作忙錄之餘仍被家人頻催婚，坦承現在只有愛犬柯基陪著他2年，至於未來女朋友外型，他直接喊「迪麗熱巴」，這也讓他朋友吐槽「就繼續做夢吧」。

梁瀚名今出席品牌代言人活動。(圖／品牌提供)

梁瀚名私下很愛運動也較容易流汗，常搭配品牌寬鬆素T讓自已可以快速排汗，而他可從品牌中挑出適合自己的穿搭風格，尤其現在是夏天，他當下所穿的衣服能感覺透氣度佳，且在剪裁上修身但不束身，很適合梁瀚名這種過動兒。