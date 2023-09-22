根據2024總統大選最新民調，在四腳督的情況下，民進黨賴清德為32.0%，國民黨侯友宜以26.6%的支持度直追，民眾黨柯文哲24.4%，鴻海創辦人郭台銘15.3%。

根據「亞細亞精準數據」今(22日)公布的最新追蹤民調，在四腳督的情況下，民進黨賴清德為32.0%，國民黨侯友宜26.6%，民眾黨柯文哲24.4%，鴻海創辦人郭台銘15.3%。相較於上次八月份民調，最大的差異是，侯友宜增加4.8個百分點，柯文哲下跌0.7百分點，賴清德也下跌1.9%百分點，郭台銘下滑0.9百分點。而值得注意的是柯文哲從六月、七月、八月、九月的民調數字，都呈現下滑的負斜率，值得觀察。

另外，在搭配競選民調中，民進黨「賴蕭配」為31.8%、國民黨與民眾黨「侯柯配」31.0%，咬得難分難解，無黨籍「郭賴配」則為14.6%。另外也有18.6%的受訪者選擇「都不支持」，隱含對搭配競選的不同意見。

該民調於9月18至19日，共兩天針對全台灣社群網路使用者進行調查，以推估「數位機會」的三級指標，加大部份區域的抽樣數以接近真實的數位環境差異，再以分層抽樣作為人口統計變項進行調查，共收集有效問卷樣本3,507份，在95%的信心水準下，抽樣誤差正負2.5%。