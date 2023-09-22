2024總統大選4腳督競爭激烈，外界也關注2024年總統大選將創下的新紀錄，如從未有民選副總統選上總統等等。資深媒體人黃揚明也分享「玉山魔咒」，即1996年民選總統以來，歷任總統都沒有在上任前登上玉山，而今年參選人中，國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲曾登過玉山山頂，民進黨賴清德沒登過玉山、無黨籍郭台銘沒有查到相關資訊，2024是否會打破「玉山魔咒」值得觀察。

黃揚明今(22日)在臉書發文說，每逢總統大選，政壇總會流傳各種「魔咒」，例如2024大選賴清德若當選總統，就會打破我國總統民選以後的「副總統魔咒」（第一位民選副總統選上總統）、「閣揆魔咒」（第一位曾任閣揆選上總統）、「新潮流魔咒」（第一位新潮流派系成員選上總統）等。

黃揚明也提到另一個政壇流傳的「玉山魔咒」，自1996年民選總統以來，歷任總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文上任前都沒登上過玉山。黃揚明指出，李登輝曾經在2013年接受媒體訪問時說，他一生遺憾就是沒登過玉山山頂，希望死後能將骨灰灑在玉山上。不過，因為法規等問題，他過世後，並未如其所願。

馬英九卸任後，在2016年8月帶著國旗登上玉山。陳水扁原本規劃2008年5月卸任總統前要登玉山，但最後因故取消。2019年扁曾許諾，若「一邊一國行動黨」能在2020大選拿下席次，將帶著一邊一國旗幟攀登玉山主峰，但最後當然沒拿下席次。

針對此次總統大選主要候選人，黃揚明整理說，賴清德未曾登過玉山、目前查不到郭台銘曾經登玉山山頂的相關資訊，而侯友宜、柯文哲都曾登過玉山山頂。

黃揚明指出，侯友宜是在2007年10月、警政署長任內率領高階警官登玉山山頂。根據當年媒體報導，他下山時還巧遇時任高雄縣長楊秋興正率縣府團隊攻頂；柯文哲是在2012年7月，與凱校國策班同學一同登玉山，當時還發生一段插曲，一位同屬國策班的林先生因腳受傷在攻頂後落隊，柯文哲陪著他慢慢下山，但林先生因保暖衣物不足，一度發生失溫現象，柯文哲還脫下身上保暖衣給林先生穿，最後林先生終於獲救。林先生事後將過程寫在部落格，也曾登上媒體版面。

另外，黃揚明也提到政治人物登上玉山的經典畫面，1998年8月27日，時任台灣省長的宋楚瑜在玉山山頂撥打衛星電話給陳萬水示愛：「我在玉山的山頂，最高點，愛到最高點，I love you！」