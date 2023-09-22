海軍新兵訓練中心一名楊姓中士教育班長，18日晚間10時許疑似因不滿張姓中校大隊長指正中隊鍋爐間電燈未關閉，竟然當場抓狂，在安官桌旁以榔頭的木柄攻擊大隊長頭部，導致大隊長頭部撕裂傷，送醫救治，幸無大礙。前張騫艦長、退役上校黃征輝直言，「我這輩子在軍中沒見過這麼嚴重的事件」！學者建議，在承平時期若軍人嚴重違反軍紀，應改由軍事審判法實施審判。

海軍20日表示，這兩人之前並沒有過節，楊姓中士當時因為氣憤，拿著一把榔頭，手握榔頭以木柄部分攻擊大隊長，在揮舞時導致大隊長的頭部受傷，送醫救治。大隊長在縫合後，當晚已經回部隊休息。

楊姓中士已經被海軍記3大過開除，橋頭地檢署訊後依殺人未遂向地院聲請羈押，經法院諭知以6萬元交保並限制住居。

學者建議，國防部應邀法界人士綜合性全面盤點與檢討，在承平時期若軍人嚴重違反軍紀，應改由軍事審判法實施審判。

前海軍張騫艦艦長黃征輝。(摘自中視)

對此，前張騫艦長、退役上校黃征輝22日在《新聞大白話》表示，他在軍中20幾年，如果長官交代事情卻不做，叫抗命，那是很少見的；如果還動手打人，是暴行犯上；現不只動手，還拿榔頭敲頭。

對於海軍司令唐華將楊姓中士撤職並依《陸海空軍刑法》第49條第1項「對長官施強暴罪」及第76條5項「殺人罪」移送憲兵隊法辦，黃征輝給一個大大的讚！如果不這樣辦，後面要怎麼做？不要打仗了！「我這輩子在軍中沒見過這麼嚴重的事件」！