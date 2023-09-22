衛福部醫福會和部立桃園醫院今天攜手辦理「第12屆全人醫療暨整合服務研討會暨國際論壇」，象徵這年度醫學界盛事的開始。該研討會不僅代表台灣醫療界的頂尖學術交流，也是國際醫學領域的重要平台，匯集來自國內外的醫療專業人士和學術界的精英，共同探討全人健康與福祉的重要議題。

衛生福利部桃園醫院代理院長陳日昌表示，今年的研討會主題聚焦於確保所有年齡層的台灣人都能享受到健康和福祉，這不僅是重大議題也是醫療界的使命所在。全人醫療暨整合服務研討會已歷經12個年頭，今年的盛會以「Sustainable Development Goals（SDGs）台灣永續發展目標的SDG 3健康與福祉：確保及促進各年齡層健康生活與福祉」為主題，廣邀各醫療體系、機構、大專院校和學研機構參與。

陳日昌說，本次活動總共收到來自25家部立醫院、71家各大醫學中心、區域及地區醫院、20所學校和8個機構的論文投稿，共收到2399篇，經嚴格審核錄取論文1390篇，呈現出極高的學術水準。他也強調，當代社會面臨複雜多變的醫療挑戰，包括健康風險的預測與管理，以及應對突發公共衛生事件的應急措施。

陳日昌還提及，這次活動還特別關注部立桃園醫院和部立桃園療養院在終結愛滋流行、物質濫用和酒精成癮預防與治療等領域的優勢，鼓勵創新思維，為解決現實社會的重大醫療挑戰提供新方案。期望透過這個活動加強醫學界和學術界的合作，促進經驗傳承，實現國際接軌，進一步提升醫療品質、健康照護、整合服務，以及醫學教育和研究水準，讓全體國民能夠享受更多的健康福祉，邁向卓越的全人醫療目標。