李興文（左起）、導演廖士涵、張庭瑚，歡慶《粽邪3：鬼門開》票房突破7500萬。（華影提供）

恐怖片《粽邪3：鬼門開》上映後累積票房突破7500萬台幣，成為今年國片票房第2名。22日舉辦電影茶敘，導演廖士涵帶著男星李興文、張庭瑚出席。李興文的兒子李堉睿過去曾因睡在IKEA鬧出風波，被問到兒子有支持本片嗎？李興文笑說：「他們都說好看啊！突然感覺現在比較尊重我，神通廣大！」張庭瑚接著問：「你兒子會不會吃醋啊！」李興文強調：「我對他們嘔心瀝血耶。」

如果電影破億，有打算怎麼慶祝嗎？導演廖士涵笑說：「那就有機會拍第4集啊！」張庭瑚則表示：「破億的話希望可以做一些公益活動，也是一種慶祝。」李興文透露，自己在拍完《粽邪3：鬼門開》後，如願以償的看見了舍利子：「我一開始許願我能看見舍利子，沒想到真的見到了，而且是憑空出現，不知道從哪裡冒出來的，我才相信，這世界上真的有不可思議的事情啊！」

另外，李興文表示，自己在跑映後時，有影迷帶著一對栩栩如生的泰國嬰靈「古曼麗」進戲院看電影，一開始李興文還讚美：「長的好真實！好漂亮」沒想到竟是嬰靈娃娃，讓他在受訪時直說：「難怪我看那個娃娃時感覺會笑，我到現在都還毛毛的！」隨後便表示「但舍利子有把我靈魂洗淨！通體舒暢」