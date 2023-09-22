美國太空總署NASA的小行星探測器「歐西里斯-雷克斯」(Osiris-Rex)於星期日飛掠地球，它將帶回大約一茶杯量(250公克)的小行星岩石樣本，完成為期七年的探索任務中，最重要的一部分。

美聯社報導，探測器在飛掠地球時，會抛出有著隔熱罩的返回艙，與大氣層劇烈摩擦後，將會進入美國猶他州沙漠上空，開啟降落傘落地。同時返回艙會持續發出的電波訊號，引導回收團隊找到並帶回實驗室。至於歐西里斯-雷克斯探測器，它並不會著陸地球，而是前往另一顆小行星，繼續它的太空調查任務。

歐西里斯-雷克斯收集岩石的即時照片。(圖/NASA)

先前，日本隼鳥2號探測器(Hayabusa2)曾經在龍宮小行星(Ryugu)布回5.4克的有效樣本；而美國的任務則帶回250克，數量要多得多。更多並且來源不同的小行星樣本，能夠幫助科學家研究太陽系誕生之初，那些固體物質的成份，或許能解釋地球和生命是如何形成的。

小行星貝努 (Bennu)於 1999年被發現，體積非常的小，直徑只有500公尺里，相當於紐約帝國大廈的高度，科學家猜測，它可能是兩顆小行星撞擊後的殘餘物它並不在火星與木星之間的小行星帶，而是「阿波羅族小行星」，這族的小行星的軌道很大程度與地球軌道有交錯，以貝努為例，它平均每14 個月繞太陽一周，所以它有可能與地球過於接近，甚至相撞。科學家預估，貝努可能會在 2182 年 9 月 24 日極度接近地球，有大約三百分之一的率被地球吸引而撞擊。所以，歐西里斯-雷克斯的近距離研究，可以幫助我們確定它貝努成分，如果真的會撞地球，那麼該在什麼時間推它一把，好偏離撞擊路線。