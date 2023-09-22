由屏東縣政府民政處主辦之屏東書院工程榮獲「2023國家卓越建設獎」最佳環境文化類金質獎」及恆春、車城特色遊具場工程榮獲「2023美國謬思(muse)設計大獎金獎」肯定，縣政府將持續落實縣長周春米打造希望城市的理念。

屏東書院因年久失修，屢遭白蟻啃蝕，甚至屋頂有垮塌的危機。為了保護結構安全，並提供民眾一個具有知識性的場域，縣政府進行了全面的整修工程。此外，還將書院旁的舊游泳池與孔廟結合，打造成了屏東書院園區。

這次獲得「2023國家卓越建設獎金質獎」殊榮，是對縣政府在屏東書院園區工程中的努力獲得肯定。這項工程的成果不僅為書院注入了新的活力，也讓民眾在此處獲得知識與文化的滋養，並展現了屏東縣政府在文化資產保護與活化的堅持與努力。

車城共融遊戲場土地屬寺廟所有。（圖片來源：屏東縣政府提供）

↑圖說：車城共融遊戲場土地屬寺廟所有。（圖片來源：屏東縣政府提供）

恆春特色遊具場工程獲謬思設計大獎金獎。（圖片來源：屏東縣政府提供）

「恆春、車城特色遊具場工程」榮獲「2023美國謬思設計大獎金獎」，不僅代表此工程在設計與規劃上的傑出表現，也顯示屏東縣政府在公共建設領域的優異成果。其中車城共融遊戲場是由寺廟提供土地，再經縣政府施作公共建設，成為公私部門合作的最佳典範，並為在地居民帶來了實實的利益和便利。

↑圖說：恆春特色遊具場工程獲謬思設計大獎金獎。（圖片來源：屏東縣政府提供）

這兩項殊榮不僅是對縣府團隊的肯定，更代表了屏東在公共建設上的卓越成就，致力於追求工程品質的決心，並深刻理解在地需求的重要性，努力將地方特色與環境共榮融入到每一個建設規劃中。透過縣政府與施工團隊通力合作，共同努力呈現優質的公共建設，打造希望城市。