新北市經發局副局長盛筱蓉率領東協拓銷團，於20日抵達新加坡，展開一系列市場考察與貿易洽談行程。繼新北館在「馬來西亞智慧國家展（Smart Nation Expo 2023）」的亮眼表現後，拓銷團持續發揮產業供應鏈中強大的軟硬體整合實力，為兩地在智慧城市領域創造更多元的跨國合作和供應鏈交流。

盛筱蓉表示，新加坡作為東南亞貿易門戶與主要物流樞紐，是台灣拓展東協市場的關鍵國家。從該國公布的「研究、創新和企業 2025 計畫（RIE2025）」可知，智慧電子、精密工程、城市公衛、永續能源等產業與新加坡政府積極推動智慧城市發展的政策息息相關，期盼透過此次機會，提供卓越的技術和製造服務，促進跨國合作和供應鏈交流，成為新加坡最可靠的合作夥伴。

今（22）日舉辦一對一的貿易洽談會，經發局為加強計畫實質效益，事前透過兩國公協會協助，預先替22家新北企業排定洽商對象與時間，以提高媒合成功機率。在貿洽會開幕式中，「新北市智慧城市產業聯盟」與「新加坡電訊與科技工業商會（Association of Telecommunications ＆ Technology Industry in Singapore ATiS）」雙方簽署合作備忘錄（MOU），加強雙方在各產業領域交流。

越南駐新加坡代表處處長Cao Xuan Thang和Thai Thu Phoung亦出席今日活動，藉以瞭解新北市政府如何協助廠商打入國際市場。國際知名通訊服務企業Nokia（SG office）除參與貿洽外，更主動安排短講，以「連接未來：AI及工業4.0時代」為題，講述台灣與新加坡雙邊的潛在合作機遇。

此外，拓銷團也參訪新加坡5G創新生態系之一的「新加坡5G＆AIoT中心（Singapore 5G ＆ AIoT Centre）」和新加坡第一個智慧市鎮「榜鵝數位園區（Punggol Digital District）」進行交流。其中，5G＆AIoT中心分享產學合作協助企業應用AIoT的具體案例，有助於公司思考未來產品開發、業務推廣及人才招募；榜鵝數位園區則展示以開放智慧平台管理智慧市鎮並收集資料，作為企業和學界研發的資材。新北因此次企業參訪對新加坡數位發展現況與需求有更清楚的認識，同時也分享台灣產業經驗，互為借鏡。

經發局表示，本次出口拓銷活動不僅是新北市政府在疫情後重啟國際經濟交流的重要舉措，更是企業拓展國際市場、開創新商機的關鍵一步，新北市府透過長期耕耘的國際關係，在本次活動前期就開啟雙方產業的媒合，針對新北企業的目標客戶主動接觸邀約，期盼藉著實地考察和精準對接的商洽安排，幫助新北企業掌握商機、精準切入、命中市場，為拓展東協邁開穩健的步伐。