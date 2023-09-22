新北國王針對挑戰東亞超級聯賽（EASL）全新賽季，今宣布簽下亞洲外援海登（Hayden Blankley），2022年加入灣區翼龍（Bay Area Dragons）成為職業賽場的菜鳥，跟隨球隊挑戰PBA聯賽展現優秀的成績，新北國王新賽季決定與海登合作挑戰東超。

海登今年23歲，出生於澳洲新南威爾士州，是灣區翼龍的亞裔球員，身高198公分大學就讀NCAA 二級西德州農工大學；2022年加入香港灣區翼龍開始職業生涯，跟隨球隊挑戰菲律賓PBA聯賽，出賽24場比賽，繳出場均13.4分7.1籃板2.3助攻並有40.3%的三分命中率，曾單場砍下10顆三分球豪取47分，幫助灣區翼龍在該季聯賽拿下亞軍；在上個東超賽季出賽3場可以貢獻9.7分4籃板及53%三分命中率，是體能優異的射手，近期回到澳洲加盟NBL1球隊班克斯頓熊，場均有21.9分10.8籃板的成績，優異的外線手感以及靈活的無球跑動走位是海登投入職業賽場後的優勢。

海登加入新北國王後將與團隊征戰東超聯盟小組賽 6 場賽事，目標幫助球隊晉級四強爭取更好的成績；總經理毛加恩表示：「海登在去年挑戰PBA時，我們觀察到他的球風非常適合禁衛軍，身高及打法可以涵蓋2、3號甚至頂替到4號位，十分團隊無私且不佔球權，對於幫助團隊拉開進攻空間會有很大的幫助，國王現在有很多經驗豐富的組織後衛，相信海登與他們的搭配會是新北國王挑戰東超聯賽的一大武器。」