為預測日本含氚廢水排放對海域的擴散影響，原能會從8月24日開始，依照日本實際排放狀況，每日提供未來7天的擴散預報，今(22)日更新的預報結果顯示，評估最外圍（氚濃度為背景的千萬分之一）將於未來7天內進入日本本州東部海域，對此區海域海水中的氚濃度影響為綠燈，屬安全，且遠低於背景變動範圍，對環境造成的輻射影響可忽略。

原能會指出，歷史10年洋流的擴散模擬來看，當日本福島排放的含氚廢水進入日本本州東部海域，代表將進入黑潮延伸流路線，並加速向東傳輸，進而流經北太平洋公海漁場（如秋刀魚漁場）。另台灣附近海域主要受中尺度渦流路線影響，當含氚廢水進入黑潮延伸流主流，小部分才有機會因擴散進入中尺度渦流區，繼續向南或西南流經臺灣附近海域。

農業部水試所亦派遣公務船於9月11日出發至北太平洋公海秋刀魚漁場進行海水與漁獲取樣，相關資訊會持續公布。