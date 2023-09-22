手機市場低迷美商高通大裁員，連台灣高通今天也證實會是組織調整計劃一部分，不管科技業裁員風是否在台灣半導體造成連鎖效應？經濟部表示，初步掌握狀況，台灣晶片IC設計業如聯發科等，都無裁員與緊縮相關計劃，高通緊縮人力純粹是配合總部政策，屬外商個案，在台不會有連鎖效應。

高通第三季報告已說總體經濟面與市場需求持續不確性定性，要採取進一步措施，日前媒體更明確報導，台灣部門10月要裁研發、測試與產品驗證人力約百人，主要是竹北測試廠，佔台灣員工總數1成，但也有說法是要砍到200人之多。

經濟部指出，因為消費性電子產品銷售不好，所以高通有這樣的組織調整。但台灣高通有說裁員情況並不如媒體報導嚴重，該部也敦促它們對外做好說明。實際裁員人數，等高通說明或最後向勞動部通報狀況。

年初記憶體大廠美光裁員台灣就裁600人，現在台灣高通也緊縮人力，讓人憂慮這股科技瘦身寒風是否吹到台廠？經濟部說，初步詢問IC設計大廠聯發科等，都表示沒有人員調整或緊縮計劃，因此這波消費性電子需求不振在台不會有連鎖效應。

經濟部認為，台灣高通主要配合外國母公司政策，且東西方文化有所不同，應屬個案。美光裁員則與高通不同，前者是記憶體大廠，後者偏重腦力研發，兩者人力結構不同。至於消費性電子市場不好，對聯發科影響卻小，主要是它們近幾年已朝AI、IOT與車用半導體等應用發展，分散市場關係。