新北市政府為協助海砂屋都更重建，讓住戶早日住回安全無虞的家，今（22）日都市更新審議會通過蘆洲區永安南路二段海砂屋都更案，另板橋林園天廈海砂屋自主都更案，也將於9月26日起公開展覽30天。

蘆洲光華段更新案位於蘆洲永安南路二段16巷、永安南路二段、九芎街71巷及永安南路二段16巷17弄所圍街廓南側，基地規模1854平方公尺，現況為5層樓鋼筋混凝土造建物，屋齡超過30年，戶數達60戶。2019年時經新北市工務局鑑定為海砂屋，市府考量本案危險建物具有急迫性，於2021年協助將本案範圍依規定迅行畫定為更新地區，降低同意比率門檻。

本案事業計畫後續於2022年1月28日提出都更申請，歷經公開展覽、公聽會及審議，今日經都市更新審議會審議通過，更新後將興建1棟地上14層地下3層的集合住宅大樓，預計今年底前核定發布實施，後續將進入權利變換計畫階段，向重建家園邁進更一大步。

板橋林園天廈則位於板橋府中路及南雅西路2段所圍街廓中，基地規模634.35平方公尺，現況為12層樓鋼筋混凝土造建物，屋齡超過30年，戶數達44戶，2008年時經新北市工務局鑑定為海砂屋。當地光華里里長周秀美表示這棟海砂屋多年了，外牆磁磚崩落住戶住得膽戰心驚。

市府請都更推動師協助住戶成立更新會於2021年核准立案後，因住戶仍有不同意之意見，市府在2022年協助召開協調會，終於2023年5月30日取得多數決同意後，申請事業計畫與權利變換計畫報核，更新後將興建1棟地上15層地下2層的集合住宅大樓。本案將於9月26日起公開展覽30天，後續進入審議階段。市府將持續協助住戶，期望住戶早日住回安全無虞的家。

都更處長林炳勲表示，海砂屋具有重建急迫性及必要性，兩案從前期住戶整合到送件審議期間，新北市都更推動辦公室一路提供專業諮詢及輔導，並透過提供海砂屋容積獎勵鼓勵民眾重建，增加住戶更新意願。且除加速海砂屋都更案件審議進程外，新北市政府也提供海砂屋免費鑑定、專業技術協助、防災2.0專案計畫等機制。

另危險建築物580專案計畫已於今年上路，於2027年8月31日前，危險建築物社區自行整合意願達逾50％後即可提出申請，市府與新北市住宅及都市更新中心再投入資源，協助提供方案評估，持續協助民眾改善危險老舊居住環境，讓住戶住回安全的新家。