屏東東港安泰醫院的醫師、護理師不僅能拿手術刀醫治病患，還能為傳遞愛心組成編織大隊，親手縫紉束口袋支持人本三重青少年基地的義賣活動。（東港安泰醫院提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東東港安泰醫院的醫師、護理師不僅能拿手術刀醫治病患，還能為傳遞愛心組成編織大隊，親手縫紉束口袋支持人本三重青少年基地的義賣活動。（東港安泰醫院提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東東港安泰醫院的醫師、護理師不僅能拿手術刀醫治病患，還能為傳遞愛心組成編織大隊，親手縫紉束口袋支持人本三重青少年基地的義賣活動，將醫者仁心發揮到最大值，令人感受到滿滿的溫暖。

東港安泰醫院指出，為響應人本三重青少年基地的義賣活動，特別將院內復原力舒壓課程與健康促進做結合，開辦手工束口袋編織課程，結果反應熱烈，醫師、護理師及行政同仁們都很踴躍報名，20個名額瞬間秒殺，新手與高手全都加入編織大隊中，大家一共完成24個束口袋，並寄住人本三重青少年基地，希望能在義賣活動中盡一份心力。

安泰醫院表示，透過院內自辦的舒壓手作課程讓員工身心獲得舒解，並將手作成品義賣或是培養種子教師到關懷據點、失智據點及日照中心進行教學的活動已行之多年，這次能夠支持人本三重青少年基地的義賣活動，可說是一個新的突破，手作舒壓又能做公益，對於參與的醫護同仁而言，是千金難換的美好經驗。

安泰醫院榮譽院長蘇清泉表示，很訝異有這麼多的醫護同仁默默地做了這麼有意義的事，回想疫情期間，民間單位對安泰醫院的支持，而今安泰醫護也回應了善意，一來一往，形成善與美的迴圈。

他看著一個個彩虹色彩的束口袋說：「希望這些青少年有像彩虹般光燦的未來！」