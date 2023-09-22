南投縣衛生局提醒，若家中盆栽、容器因積水造成病媒蚊孳生，依《傳染病防治法》可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。（南投縣衛生局提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮80多歲男子因腹瀉、發燒18日就醫，檢查確診登革熱，調查其接觸史，發現同住妻子、常前往照顧媳婦也確診，由於3人沒有南部旅遊史，目前感染源不明，南投縣衛生局持續進行疫調，並加強患者周邊環境清潔消毒，縣內累計確診病例達9例。

南投縣衛生局指出，據衛生福利部疾病管制署統計，今年登革熱病例數約9000例，死亡累計11例，本縣通報數這周也明顯上升，原本僅竹山鎮、南投市出現確診個案，埔里鎮18日也有3人確診，迄今累計確診個案已達9例。

據了解，埔里鎮80多歲男子17日出現輕微腹瀉症狀，18日因為發燒就醫，檢查確診為登革熱，同住妻子及不同住媳婦經抽血檢查也確診，該對夫妻有子女住南部，不過分別在3月、8月回埔里，早已過了潛伏期，加上3人沒有南部旅遊史，迄今感染源不明，尚待調查釐清。

埔里鎮公所指出，已派員在確診個案住家半徑50公尺進行室內化學防治，並對鎮上居民進行環境孳生源清除及家戶宣導，落實「巡、倒、清、刷」四步驟，若家中盆栽、容器因積水造成病媒蚊孳生，依《傳染病防治法》可處6萬元以上30萬元以下罰鍰，請民眾配合清除改善。

南投縣衛生局提醒，國內登革熱疫情升溫，請民眾避免前往疫區，並加強個人防護措施，如到戶外活動請穿著淺色長袖衣褲、包鞋及長襪，減少皮膚裸露，並適當噴灑防蚊藥劑，建議務農民眾穿戴長袖衣褲及可遮住面部的網帽，並隨身攜帶蚊香盒，避免遭蚊蟲螫咬；若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫。