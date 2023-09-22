中華男排隊今日在12強對賽中0比3不敵印度，無緣晉級杭州亞運前六強，只能在後續的排名賽中繼續打拚。

中華男排在這次杭州亞運預賽首戰不敵巴基斯坦，所幸昨日直落三拍退蒙古，闖進12強交叉賽。今日面對身材高大的印度，因為失誤過多首局22比25遭到逆轉，次局雖然一度在落後局面下追平比數，可惜再以22比25失手。

關鍵第三局，中華隊力拚全場，無奈最終還是以21比25敗下陣來，接下來只能打7-12名的排名賽了。