俗話說，當上帝為你關上一扇門，同時也會打開一扇窗。在紐西蘭日前舉行的全國初中聯會運動會上，這句話獲得驗證，一名年僅12歲、患有自閉症的鄉下男孩，奪下了高爾夫球項目的冠軍。令人吃驚的是，他這一輩子只打過3回合高爾夫球，憑著天分一鳴驚人，成為紐西蘭高球界的明日之星。

《紐西蘭先驅報》報導，當地最近出現一位高球界新星，是年僅12歲的貝利（Bayleigh Teepa-Tarau）。他穿著籃球鞋，揮舞著借來的球桿，在本月舉行的全國初中聯會運動會（Association of Intermediate and Middle Schools, AIMS Games）上大放異彩，3回合9洞的比賽中，以總成績87分的表現勇奪男子組個人金牌。

Despite growing up in a small town without a golf course, a 12 year-old school boy has sent golfers into a backspin after winning a national title.



We’re about talk to the amazing Bayleigh Teepa-Tarau about what that was like. pic.twitter.com/XP8jnkbyss — The Project NZ (@TheProject_NZ) September 14, 2023

不僅如此，貝利還出戰團體賽，幫助學校再添一金。AIMS是大洋洲規模最大的青少年運動賽事之一，而他2個星期前才加入學校的高球訓練。

教練表示，貝利從小就常做揮桿動作，他知道後，便介紹他認識高爾夫球，儘管他完全不懂得箇中技巧，「他所做的就是站起來，把球打出去。」

貝利的父親則認為，或許是因為自閉症的緣故，才讓兒子愛上重複揮桿的動作；也因為這股單純的熱情，讓他從來不煩惱自己的表現，「就算打得不好，他也不會緊張，他只是喜歡打球。」

ACHIEVEMENT Playing in sneakers with borrowed clubs, having completed only three rounds in his life, for a school that hadn't had the money to compete for more than a decade, Bayleigh Teepa-Tarau, 12, has won New Zealand's middle school golf championship https://t.co/LPC0NEbWhp — Matthew Hay Brown 🌎 (@matthewhaybrown) September 14, 2023

自閉症男孩創造奇蹟的消息傳開後，不少人表示大受感動，有地方企業立刻捐出球桿供他使用，也有民眾為他成立募款網頁，希望男孩的追夢之旅可以走得更遠、更順遂，「搞不好他會成為最棒的高球選手，誰知道呢」支持民眾說。