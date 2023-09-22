面對氣候變遷，全球產官學各界積極應對，新北市環保局第三屆青年氣候論壇「淨零時代 好YOUNG行動」系列活動今(22)日登場，除帶領青年前往致力於紙業永續發展的正隆股份有限公司參訪循環紙箱製程，深入了解在氣候變遷衝擊下在地企業如何因應。

並透過丹麥新創公司Heveas ApS設計的桌遊「The Net Zero Game 2050淨零賽局」，與青年探討如何做出永續選擇；23日更邀請到美國紐約荒野中心氣候行動主任Jen Kretser、多位國內永續議題專家學者及新北轄內致力於永續發展的企業代表與青年分享交流。

環保局長程大維表示，世界各國無論是企業、公部門、NGO、學界都在熱烈討論如何因應氣候變遷，新北市去年發布的「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，不只訂定淨零目標，更從住商、環境、工業及能源、運輸等不同部門都訂定各項積極且務實具體的工作項目，而在新北轄內有許多致力於永續發展的企業，今年青年氣候論壇系列活動首次安排企業參訪，讓青年有機會深入企業、認識公私部門不同的淨零作為。

程大維進一步表示，正隆公司除連年響應綠色採購、提倡綠色消費外，旗下蒲公英環保品牌，2014年即響應市府減塑政策，將衛生紙外包裝與新北專用垃圾袋結合，推出環保且實用的「蒲公英萬用袋」，讓日常消費成為實踐地球永續的行動。

正隆股份有限公司管理處協理吳文棧表示，正隆專注創新、循環、綠能，近年來積極從「近零製紙」走向「淨零智紙」，建立廢紙容器循環再生商模、開創全台最大回收紙再生規模，以再生製造每年為台灣減碳達910萬公噸。且正隆是全台唯一擁有家庭用紙產品碳足跡標籤的企業，旗下蒲公英環保衛生紙採用100％回收紙再製、風力清淨能源生產，攜手新北環保局推出的「蒲公英萬用袋」，上市以來已售出105萬串，減塑達3.5萬公斤。

今日上午學員們跟隨正隆廠區的作業員踏入正隆板橋紙器廠，參觀廠中一條龍的瓦楞紙箱加工製造流程，從再生的工業包裝用紙經由先進的複瓦機的壓楞、貼合、壓線，再到客製化的印刷、裁切、愣紙堅挺成型、成箱的完整過程。

而在下午為讓青年體驗在國際淨零排放趨勢之下所面臨各種挑戰與限制，特別安排丹麥新創公司 Heveas ApS 設計的桌遊「The Net Zero Game 2050 淨零賽局」實戰活動，透過扮演不同產業的決策者，構思應如何作出永續選擇。期帶領青年從產官學等不同角度認識淨零作為，鼓勵青年建構自身的永續發展價值、實踐氣候行動。