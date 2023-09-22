大陸男星黃曉明與女神Angelababy（baby，楊穎）在2022年初結束近7年婚姻，二人離婚後雖然共同撫養兒子小海綿，但在大眾面前他們形同陌路，也幾乎不再提到彼此。意外的是，黃曉明最近在節目中，罕見主動提及Angelababy，透露6歲兒子長得像自己、性格像媽媽。

黃曉明在主持的美食實境節目《中餐廳》裡，與賈靜雯等嘉賓聊到家人，聊起育兒心得，他想起幾年前自己與Angelababy都忙於演藝工作，不是拍戲就是錄製綜藝，兒子小海綿曾得了肺炎想要有人陪睡，只好請奶奶陪他；怎料，床鋪太小，奶奶從床上摔下，年邁的她還摔斷兩個肋骨。

黃曉明離婚後首次公開提到前妻Angelababy。（圖／摘自微博）

對此，黃曉明覺得很對不起媽媽，都上了年紀還要幫他顧小孩；另外，黃曉明也透露，「我兒子長得很像我，性格像媽媽（Angelababy）」，解釋他自己小時候乖得像小女孩，但小海綿調皮得不行，和兒時的他差很大。

黃曉明罕見提及前妻的影片曝光後，有不少網友發現這自離婚後，他首次公開講到Angelababy，儘管他沒直接講出名字，但粉絲都很開心猜測他應該解開心結了，「不管怎樣，曾經他們在一起過」、「離婚了也要讓孩子感受到愛」、「能彼此不傷害對方就很好了」。