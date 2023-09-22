文化部文化資產局22日於文化資產園區1916工坊舉行「心球覺旅─國際插畫暨文資藝術療癒展」開幕活動。（張妍溱攝）

文化部文化資產局22日於文化資產園區1916工坊舉行「心球覺旅─國際插畫暨文資藝術療癒展」開幕活動，局長陳濟民表示，這次展覽與偏鄉地區學校合作，同步展出，以衛星展區的方式，除落實文化平權政策，許多充滿想像力的藝術展品，亦提供偏鄉學童享有文化教育。

局長陳濟民說，這次展覽精彩可期，多件國際級插畫作品，其創作者以插畫結合圖文、思想、創意，並採取視覺化方式呈現有形及無形文化資產，讓民眾可進一步感受文化資產的獨特魅力。

文資局指出，展覽同步於文資園區1916工坊、和平區自由國小、東區樂業國小及博屋瑪國小等地展出，繪者集結國際知名插畫家及國內知名文化資產新秀，期望透過文化平權的概念，讓偏鄉地區民眾亦享有文化教育的受教權與良好環境。

文資局表示，力邀「義大利波隆那國際兒童書展」國際知名插畫獎獲獎插畫家，匯聚包括台灣在內共14個國家、41位插畫家、198幅作品，透過創作者獨特的視角展現出世界各國的文化資產風貌，並將旅遊故事集結於此次展覽之中，希望帶給觀賞者豐盛的視覺饗宴。

文資局指出，這次台灣文資新秀代表，包括李善愔、林思翰、林禹彤、夏仙、莊駿良、許匡匡、陳佩吟、陳琇萍、黃寶緯及楊淳淳等藝術家，作品同步在1916工坊展出，其作品運用傳統工藝技法結合現代插畫及美學，將無形文化資產之獨特面貌，以當代語彙呈現於藝術之中，展現傳統文化的活力與美好。