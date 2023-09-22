屏東加工出口區工廠大爆炸「濃煙竄天」 傷亡不明灌救中 18:302023/09/22 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東加工出口區驚傳爆炸，黑煙直竄天際。(摘自記者爆料網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東加工出口區內驚傳火警，疑似區內工廠發生爆炸，隨即冒出濃濃黑煙直竄天際，屏縣消防局下午5時31分獲報後，調派鄰近分隊，包括九如、內埔、潮州皆出動，特搜大隊也到現場，並傳出有消防員受傷，現正持續灌救。 買巴西蛋來台銷毀 藍綠立委選將為陳吉仲互嗆 整修後的屏東書院 獲國家卓越建設獎 搶購難度堪比演唱會 「夜宿海生館」行程提早這天開賣 #屏東 #加工出口區 #爆炸 #消防員 也許您會感興趣 推薦閱讀 愛車被當廢棄車輛清理 車主2年後提告國賠 15:422023/09/22 社會 屏東糖鐵文化路徑論壇開跑 聚焦興衰故事在地人回憶湧上心頭 18:392023/09/21 寶島 經濟支柱中風一家7口無收入 2女休學扛照顧重擔 13:582023/09/22 社會 屏東待銷毀過期蛋破2千萬 縣長周春米說話了 13:482023/09/19 生活 屏東縣稽查「全通路蛋品」 搜出逾15萬顆過期進口蛋 17:422023/09/19 生活 綠營屏南立委選將徐富癸「涼墊用9年不肯丟」 吐原因讓妻子鼻酸 18:382023/09/20 政治 「燈塔工友」把學校當後花園顧 婚假期間因這事全校都慌了 17:112023/09/20 寶島 3次發函信興蛋品仍提不出進銷單 衛生局要開罰了 14:292023/09/19 生活 紐時：去年烏克蘭一市場爆炸並非俄軍攻擊 18:422023/09/19 國際 高捷延伸屏東獲屏議會同意 初估通車還要等10年 16:372023/09/18 生活 路口轉彎「這原因」罰6千元 PO網：有人一樣？釣出超多同路人 17:262023/09/20 社會 中秋前夕迎來「蛋怨人長久」 他喊話：擴大稽查範圍 17:152023/09/20 生活 俄軍無人機夜襲利維夫 倉庫起火爆炸 14:162023/09/19 國際 屏東縣高齡者全人照顧研討會 打造精準服務 16:022023/09/22 寶島 屏東畫家陳立德自創黑潮畫派 勾勒靈動美女圖 15:592023/09/19 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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