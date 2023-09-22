屏東加工出口區內驚傳火警，疑似區內工廠發生爆炸，隨即冒出濃濃黑煙直竄天際，屏縣消防局下午5時31分獲報後，調派鄰近分隊，包括九如、內埔、潮州皆出動，特搜大隊也到現場，並傳出有消防員受傷，現正持續灌救。

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