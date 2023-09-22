1名國立師範大學女學生，在中正區廈門街租屋，沒想到60多歲色房東竟藉故「修門」、「裝小夜燈」，趁機對她摸背、摸臀，還不顧路上人來人往，就對女大生伸鹹豬手，警方獲報後，隨即了解案情，保全相關證據並協助被害人提出性騷擾申訴及告訴。

警方表示，廈門街派出所於6月30日接獲轄內一名女性租客報案稱剛搬至租屋址，遭到房東觸肩、摸背、臀等行為感覺不舒服，認遭到房東性騷擾，被害人與室友反映此事，室友表示也有類似遭遇，故到派出所尋求協助。

有鑑於近日「me too」案件頻傳，中正二警方不敢大意，隨即了解案情，保全相關證據並協助被害人提出性騷擾申訴及告訴，並立即於7月1日請房東到案說明，從速偵辦以保障被害人權益，全案行為人涉嫌性騷擾防治法申訴部分函送主管機關續處；摸臀行為涉嫌性騷擾告訴則函請地方檢察署偵辦。

中正第二分局呼籲，若您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動報警協助處理或撥113，透過專業社工員協助處理，救援受害者脫離相關危機。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。