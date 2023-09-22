名嘴歷史哥日前曾質疑桃園法國麵包食物中毒案與進口蛋相關，近日高雄又傳出沙門氏菌食安事件，一對情侶日前到南華夜市用餐後，隔天開始上吐下瀉，高市衛生局表示，於14日接獲醫院通報後立即前往稽查，於21日檢出滑蛋蝦仁飯有沙門氏桿菌，且與醫院17日採集人體1件檢體檢出沙門氏桿菌相同。國民黨高雄市議員陳美雅質疑，商家會不會有用到進口蛋？這次也是受害者向媒體投訴才爆發，有如之前高雄冰店案翻版。

一位女網友近日在Dcard上面發文表示，她和男朋友11日到南華夜市裡的XX中日複合料理用餐，吃到帶有黑點的生魚片、滑蛋飯具有異味，且廚師手碰完錢幣都不經任何清潔，直接繼續做飯。2人皆於12日下午開始嚴重上吐下瀉至無法正常生活，並於14日凌晨至急診，被診斷為「感染性腸胃炎」、體內細菌量是「正常人的13倍」、前期上吐下瀉「一日共約30次」，被強制住院治療3至10天，得病後一週以上才恢復正常排便功能。2人還因此便出血便、嚴重脫水、綠色水瀉多日、失去一陣子排尿功能、發高燒至40度、多處為了承受高濃度點滴而腫漲瘀青等損害尚未列出。

「高雄再爆疑似食物中毒！冰店案翻版？」陳美雅今(22日)在臉書發文指出，冰店案受害者第一時間向衛生局檢舉，竟被衛生局以個案不予處理，直到該位民眾上網詢問是否有同樣症狀之受害者，才讓整起事件爆發！她強調，當時衛生局發現事情無法隱瞞才大動作稽查、檢驗、開罰。

陳美雅質疑，難道衛生局跟醫院沒有通報機制？據受害者表示從出現症狀之後的一個禮拜，店家都還在營業？受害者症狀明確，衛生局第一時間有沒有去稽查？難道這是冰店中毒事件2.0版嗎？這次也是受害者向媒體投訴後才爆發。受害者稱有食用到滑蛋料理，高雄現在有這麼多的進口蛋，也令人質疑，商家會不會有用到進口蛋呢？「政府睡覺叫不醒，失能又失靈！」

陳美雅直言，近期食安問題危機重重，雖肯定衛生局人員稽查的辛勞，但人民的食安如國安，是相當嚴重的問題，為什麼高雄會一而再再而三的出現食安危機，市長陳其邁和衛生局應該要好好檢討！「美雅會繼續追查也要衛生局提出報告說明，還給市民一個交代！」