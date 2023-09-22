近期忙著在大陸舉辦巡迴演唱會的天后蔡依林，23日將在成都開唱，今（22日）已到成都的她，也抽空去看大熊貓，並興奮在社群分享自己拍攝的熊貓短片，而有網友巧遇她，並拍下她私下的身影，引起熱議。

蔡依林在微博分享熊貓影片，開心表示「太不真實了」，而有網友在場捕捉到她的身影，頂著俏麗雙丸子頭，上面還綁著熊貓玩偶，看起來相當俏麗可愛，而她擠在人群中拍攝的畫面相當逗趣，雖然打扮高調，但大家也認真在拍熊貓，絲毫沒發現旁邊站著天后。

而在網友的鏡頭下，43歲的蔡依林狀態依舊超好，宛如少女的凍齡美貌，令人稱羨不已。網友看到後也紛紛笑稱，「努力舉起手機拍熊貓吃播的蔡依林，像極了追星的自己」、「姐的狀態也太好了」、「笑死了體驗一下當粉絲」、「天后好親民」、「姐你怎麼這樣可愛啊」。

蔡依林日前才過43歲生日，她也在受訪時提到生日願望是身體健康，還有希望笑口常開、心想事成，而她巡演和吃播節目結束後，會先休息一段時間，出國旅遊散心。