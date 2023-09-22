南投縣衛生局在校園圍牆懸掛宣導標語提醒民眾不要以身觸法。南投縣衛生局提供

《菸害防制法》修法至今6個月，南投縣衛生局針對校園內與校外周邊騎樓稽查，共查獲22件違規案，依法開罰最重1萬元，提醒民眾校園內、校外騎樓全面禁菸，民眾不要跟自己荷包過不去。

南投縣衛生局統計，近期接獲多件民眾檢舉校園周邊人行道有人吸菸，經統計，新法上路至今6個月共稽查校園562家次、校園周邊人行道共392家次，查獲在禁菸場所吸菸共22件，依照《菸害防制法》開罰2000到1萬元罰鍰]。

南投縣衛生局長陳南松指出，《菸害防制法》自112年3月22日修訂後公告上路至今半年，大專校院所屬校地，不論室內外場所、實驗林、農場及對外租用土地全面禁菸。

陳南松表示，以往大專校院室外為得設吸菸區之場所，但3月22日修法後規定未滿20歲不得吸菸，禁菸場所範圍並擴大至各級學校包括大專院校之室內外場所；另大專校院所屬之實驗林、農場及對外租用土地也屬禁菸區，一律不得吸菸及設置吸菸區。

陳南松說，根據國健署「109年大專校院學生健康行為調查」顯示，約有5成大專校院學生表示，過去7天內在校內曾見到有人在吸菸，每天都吸到二手菸者約有15％；另約有8成吸菸者在20歲前就開始吸菸、近6成吸菸者在18歲開始養成吸菸習慣，希望透過修法將禁止吸菸年齡提高至20歲，同時營造無菸校園環境。

為了學生及身邊人的健康，衛生局呼籲，無菸校園的營造需要大家一起努力，共創一個無菸的健康校園。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。