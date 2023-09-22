醫療費用年年成長，健保會歷經14小時，完成明年度總額協商。此次協商中，中醫、牙醫門診均取得共識，其中牙醫門診總額520.4億元、中醫門診322.9億元，而醫院、西醫基層協商破局，預計在10月下旬，以兩案併陳方式送衛福部決定。

健保會執行秘書周淑婉表示，此次協商中，付費者代表提的方案是8667.1億元，成長率3.645％，而醫界代表方案則是8753億元，成長率4.672％，兩者差距85.9億元。就有共識的部分，牙醫門診總額新增3.07億元，用於加強特定患者的照護，另也會將現行3項計畫加以整合，包含牙結石清除、塗氟等服務，並增加牙醫特殊醫療服務計畫，強化弱勢民眾照護。而中醫門診總額增加5.88億元，反映新冠肺炎後，民眾對中醫信任度提高，新增就醫人口的醫療費用。

付費者、醫界代表在醫院總額、西醫基層未獲共識。有鑑於健保資源有限，付費者代表主張優先投入預算在為民眾購買實質醫療服務的項目，付費者與醫界代表都支持編列「新醫療科技」預算，提高病友取得新藥、新增診療服務的可近性。不過，付費者代表主張擴編新醫療科技、新藥預算中，包含暫時性支付新藥6.07億元，在兼顧加速新藥導入、用藥安全前提下，要求健保署規劃完整的配套措施，也期待未來有公務預算及其他財源支應。另也希望在多項整合性照護計畫、在宅急症照護試辦計畫等項目，投入更多預算。

醫界方面，醫院代表考量國人健康的維持需要長期、持續性的投資，因疫情結束後民眾需求提高，造成點值下滑，影響院所的經營，建議分年提撥預算，調節因總額制度產生的醫療困境。西醫基層代表則以支付標準調整方式，提出數項提升基層護理照護品質、強化兒童及高齡人口醫療照護之項目，並希望新增預算以因應高血壓指引修正、白內障手術案件成長的費用，穩定基層醫療。

周淑婉表示，因付費者、醫界有各自立場，健保會預計將在10月份下旬，將已達成共識的牙醫門診、中醫門診總額的協商結果，與未達共識的醫院、西醫基層總額以兩案併陳送衛福部決定。