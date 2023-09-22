蜂螫案例以8月至11月最多，桃園市每年平均接獲6000至7000件摘除蜂窩通報案，約有4000至5000件集中在夏秋季，其中又以威氏虎頭蜂及黑尾虎頭蜂為主，農業局也向民眾傳授3招如何避免虎頭蜂的攻擊，呼籲民眾謹記低調、安靜和躲避，如還是不幸被蜂螫應儘速就醫。

農業局林務科長吳秀真表示，虎頭蜂可以一連螫人無數次，而蜜蜂僅螫完1次後便會死亡，因此遭到虎頭蜂螫相對更為危險。台灣常見虎頭蜂類主要有7種，包括有台灣大虎頭蜂也是俗稱地龍蜂、黑尾虎頭蜂、黑腹虎頭蜂、擬大虎頭蜂、黃腰虎頭蜂、威氏虎頭蜂及黃腳虎頭蜂。

吳秀真說明，虎頭蜂又可分為採集蜂、守衛蜂、巡邏蜂以及攻擊蜂，採集蜂多半不會主動螫人，除非在飛行過程中遇到疑似敵害，才會變成攻擊蜂，守衛蜂則是在蜂巢出入口觀察附近的環境是否有敵害入侵，一般人不容易看到牠們的行蹤，巡邏蜂則在蜂巢受到騷擾震動時，會立即飛出巡邏，也會飛出一段距離尋找敵害，危機過後巡邏蜂才會自動撤退，一旦發現蜂類在身體或頭部附近盤旋不去，極可能是遇到巡邏蜂，應立即提高警覺。

此外，攻擊蜂則是在蜂巢遇到侵擾或受到敵害攻擊時，由巡邏蜂及其他蜂巢內的蜂立即轉變為攻擊蜂，此時攻擊蜂們會從蜂巢中大量飛出，並針對敵害直接螫刺，隨著螫針的毒液同時釋放費洛蒙，召集其他攻擊蜂加入攻擊行列，直到將敵害驅離牠們的防禦範圍為止。

吳秀真也向民眾傳授3招，首先要保持低調，從事戶外活動時盡量穿戴表面光滑之淺色衣帽，避免鮮豔、深黑色的毛織品或表面粗糙的衣帽，儘量不要使用味道太重的香水或香味太濃郁的洗髮精。再來登山時要安靜，應避免大聲喧嘩也不要在崖邊步道向邊坡山下丟擲石塊、拉扯粗大的樹藤、走進路跡不明的芒草草叢荒地，以避免觸動蜂窩引發虎頭蜂攻擊。

最後一點是躲避，吳秀真說，如若在野外遇到虎頭蜂，千萬不要招惹牠們，一旦遭受蜂群攻擊，應該儘速離開，不要用手拍打、揮舞，可用衣物或帽子先護住頭部和頸部，壓低身體離開現場，建議民眾要穿有帽子的衣服如帽T登山，必要時可用保護頭部。

吳秀真另也提醒民眾，若不幸遭到蜂螫了，會有劇烈疼痛感、腫脹及搔癢等症狀，切勿用手擠壓傷口，宜使用消毒過的尖頭鑷子或利用消毒刀片輕輕將螫針挑出，然後清潔傷口、冰敷，以減輕疼痛與腫脹症狀。

此外也需要特別注意是否出現急性過敏症狀，如暈眩、心悸、呼吸困難及意識不清等，為防止急性休克症狀，應致電119儘速就醫，在居家附近發現蜂巢時，也請立即撥打119或1999進行通報。