國民黨花蓮縣黨部今天質疑農業部農田水利署花蓮管理處處長張麒瑋，為胞妹、民進黨立委提名人張美慧動員造勢，違反行政中立、機關恐淪為選舉機器，張美慧反批，24下午在玉里鎮老人館舉辦「信賴台灣、溫暖好政」說明會，會場屬開放、廣邀鄉親都來參加，呼籲國民黨不要抹黑造謠，張麒瑋則強調嚴守行政中立。

國民黨花蓮縣黨部表示，台灣農田水利會，被民進黨強迫改制為「農田水利署」，改置為公務機關，地方水利處長也改為官派，依據公務人員行政中立法規定，公務人員不得利用職務上之權力、機會或方法，使他人加入或不加入政黨或其他政治團體，亦不得要求他人參加或不參加政黨或其他政治團體有關之選舉活動。

國民黨花蓮縣黨部表示，現任花蓮管理處長張麒瑋是張美慧胞兄，縣黨部相信張處長應該會嚴守並注意利益迴避原則，也建議應該提防及徹查是否有所屬的部屬或是職員「揣摩上意」，動用職權要求會員參與選舉活動情事？

此外，國民黨花蓮縣黨部也質疑，日前颱風侵襲花蓮造成鄉鎮災情，但非當地選出的議員張美慧，為什麼毫不避諱以立委提名人身份陪同官員參與，民進黨挾中央執政權力，毫不避嫌來為自己黨的提名人輔選？呼籲民進黨中央部會嚴守行政中立。

「請國民黨不要把自己常做的壞事潑髒水到民進黨身上」，民進黨花蓮黨部主委嚴献宗說，未改制前的農田水利會長期被國民黨把持當選舉工具，民進黨政府上任，呼應多數學者專家意見，改制升格為公務機關，就是打破過去國民黨把水利工作當成酬庸、選舉工具的陋習，不受地方派系操弄選舉，使農田水利會能發揮其專業與效能。

對於國民黨質疑議員張美慧下鄉勘災一事，嚴献宗反問「縣議員為什麼不能關心災情？難道是國民黨立委傅崐萁長年封殺不同黨派議員的習慣變成理所當然了嗎？」請還給花蓮縣民自由的生活環境。