Lulu人氣超旺，代言滿滿。（羅永銘攝）

Lulu身材纖細，秀出小蠻腰。（羅永銘攝）

女星Lulu（黃路梓茵）去年勇奪金鐘獎，今年再雙料入圍最佳綜藝主持人，人氣水漲船高，代言滿滿。她今（22日）出席百醫生技「水解膠原胜肽粉」代言活動，透露目前手上有5個代言及2個節目，收入看似豐厚，問她前年購入市值6000萬、約60坪的房子，房貸本金還完了嗎？她笑說：「還沒啦，哪有那麼快，好像還在第2年，反正就自動扣款。」表示房貸要繳30年、月付6位數貸款。

她主持的東森實境節目《山裡來了熊孩子》正在熱播，在節目中經常跟小孩們互動，直說小孩太可愛了，對於是否會激起生小孩的慾望，32歲的Lulu回：「我本來就想生啊。」

她坦言有去諮詢凍卵，但遲遲沒有成功，「我的卵子可能一直不想配合」，強調自己卵子狀態很好，只是做手術需要排開工作日程，笑說：「我都算好時間了，可是到真的要做凍卵手術的時候，經期又不順了，可能它們還不想被凍吧。」感嘆前後已經延宕了6個月。