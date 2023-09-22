女星于子育（原藝名：琇琴），早年和錦雯組成錦繡二重唱，出道後發表六張專輯，在主持、戲劇、舞台劇等各領域都有精彩表現，在演藝圈出道25年的她2020年以《俗女養成記》獲得金鐘獎最佳女配角，因出演角色大多為媽媽，因此還被封為「國民媽媽」；近期她主演的舞台劇《謝謝大家收看》演出中，她表示身體有恙，讓許多人湧入留言區打氣。

于子育昨日在facebook發文，透露緊張心聲：「覺得第一天的排練好像是昨天的事⋯怎麼，明天就要首演了！準備時間永遠不夠，但終究還是等到了這天。上台前緊張心情是一定有的」，她也表示有焦慮、鎖喉、心跳加速、胃抽搐、全身緊繃等症狀，她只能透過不斷暖身舒緩身心，有一位朋友曾和她說緊張和興奮的心跳頻率是一樣的，對此她有感而發「好的，我相信這種壓力是動力，這次分飾6角⋯有把握嗎？不確定，但全力以赴，明天見」，標籤打上「極限考驗」。

于子育曬出自己的舞台背影照，許多藍勾勾好友也紛紛鼓勵，謝京穎留言「姐～～～加油加油妳一定可以的」，方文琳表示「加油親愛的，本來想去看妳，但這次自己在忙著排練真可惜，祝福演出順利成功」，丁寧為她打氣「一定可以！」，于子育的粉絲們也回應「子育大美女期待妳精湛的演技相信一定會很精彩加油讚啦！」、「姊姊～妳可以的～加油」、「我們在高雄期待妳的演出」、「祝首演大成功」。