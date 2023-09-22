如果監獄就像度假村，囚犯還會想出獄嗎？南美洲委內瑞拉政府周三（20日）派出1.1萬名軍警突襲一座長期由境內勢力最大幫派掌控的監獄，成功奪回控制權，高牆內不僅有游泳池、夜店、賭場，甚至有動物園與超市，宛如一座迷你城，囚犯與「入住」的親屬還可以自由散步。
綜合英國《每日郵報》、美國《紐約郵報》報導，位於委內瑞拉北部阿拉瓜洲的托克隆（Tocorón）監獄，多年來一直是黑幫「阿拉瓜列車」（Tren de Aragua）的總部，外號「小子」（Niño）的黑幫老大桂雷洛（Hector Guerrero Flores）就在這處監獄坐牢，遙控集團運作。據悉，39歲的桂雷洛在這場突擊登場的前一天接獲消息，提前逃了出去。
這個惡名昭彰的犯罪集團在監獄內架設小屋，供部分黑幫成員與家人居住，內有衛星電視還可上網。據說獄內的動物園飼養了老虎、獅子、鱷魚、美洲獅，用來「對付」其他囚犯與政府官員。動物園裡甚至養了鴕鳥與紅鶴。
監獄裡的夜總會名為「東京」，常有服刑的幫派份子在此跳舞流連，也有一家餐廳供囚犯與訪客用膳，游泳池隔壁是兒童遊樂區。休閒場所另包括棒球場、賭場，甚有專門用於虛擬貨幣非法挖礦活動的房間。囚犯可以下注賭馬，在臨時設置的銀行處理貸款。
據說，當地人在經濟危機期間難以取得民生物資的時候，會為了食物與其他必需品跑一趟托克隆監獄。
當地媒體報導，突擊前一天下午，監獄附近店家接獲暫停營業通知，軍警進入監獄前幾小時，周邊電力、電話訊號暫時中斷。軍警掌控監獄之後不久，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）周四（21日）在社群平台X發文，「恭喜波利瓦武裝部隊（FANB）與警方共1萬1000多人成功介入托克隆監獄，委內瑞拉要邁入沒有犯罪幫派的時代了」。
突襲過程畫面顯示，軍警衝進內有一條地下通道的監獄建物，通道有多個出口，其中一個通往湖邊，湖岸停了3艘木筏。委內瑞拉內政部長賽巴約斯（Remigio Ceballos）說，這次行動遏止監獄各種違規情事，查獲地下通道系統並阻止大規模逃亡，所有囚犯均已控制。
賽巴約斯周四證實，「阿拉瓜列車」集團有60名成員遭逮，另有4名獄方官員被控容許私運武器入獄而被捕。委內瑞拉媒體則披露，仍有400至500名囚犯下落不明，可能藏身附近山區。至於留在托克隆監獄的約6000名囚犯，政府已開始移監。
「阿拉瓜列車」集團成員多達5000人，勢力擴及玻利維亞、巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多與秘魯。政府對於「阿拉瓜列車」首腦桂雷洛的下落三緘其口，也未透露脫逃者姓名。媒體取得語音資料顯示，他事先接獲消息，與幾名幫派高階份子提前脫逃。桂雷洛因謀殺、毒品與人口販運遭判刑17年，有越獄紀錄，據悉他可隨時離開托克隆監獄。政府軍警本次突襲如同黑幫運作總部的托克隆監獄，外界猜測委內瑞拉官員可能事先已與桂雷洛協商。
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