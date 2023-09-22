委內瑞拉北部托克隆監獄遭到黑幫長期控制。

如果監獄就像度假村，囚犯還會想出獄嗎？南美洲委內瑞拉政府周三（20日）派出1.1萬名軍警突襲一座長期由境內勢力最大幫派掌控的監獄，成功奪回控制權，高牆內不僅有游泳池、夜店、賭場，甚至有動物園與超市，宛如一座迷你城，囚犯與「入住」的親屬還可以自由散步。

綜合英國《每日郵報》、美國《紐約郵報》報導，位於委內瑞拉北部阿拉瓜洲的托克隆（Tocorón）監獄，多年來一直是黑幫「阿拉瓜列車」（Tren de Aragua）的總部，外號「小子」（Niño）的黑幫老大桂雷洛（Hector Guerrero Flores）就在這處監獄坐牢，遙控集團運作。據悉，39歲的桂雷洛在這場突擊登場的前一天接獲消息，提前逃了出去。

這個惡名昭彰的犯罪集團在監獄內架設小屋，供部分黑幫成員與家人居住，內有衛星電視還可上網。據說獄內的動物園飼養了老虎、獅子、鱷魚、美洲獅，用來「對付」其他囚犯與政府官員。動物園裡甚至養了鴕鳥與紅鶴。

委內瑞拉政府派出1.1萬名軍警，成功掌控這處長期由黑幫控制的監獄。

監獄裡的夜總會名為「東京」，常有服刑的幫派份子在此跳舞流連，也有一家餐廳供囚犯與訪客用膳，游泳池隔壁是兒童遊樂區。休閒場所另包括棒球場、賭場，甚有專門用於虛擬貨幣非法挖礦活動的房間。囚犯可以下注賭馬，在臨時設置的銀行處理貸款。

據說，當地人在經濟危機期間難以取得民生物資的時候，會為了食物與其他必需品跑一趟托克隆監獄。

當地媒體報導，突擊前一天下午，監獄附近店家接獲暫停營業通知，軍警進入監獄前幾小時，周邊電力、電話訊號暫時中斷。軍警掌控監獄之後不久，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）周四（21日）在社群平台X發文，「恭喜波利瓦武裝部隊（FANB）與警方共1萬1000多人成功介入托克隆監獄，委內瑞拉要邁入沒有犯罪幫派的時代了」。

Felicito a los más de 11 mil efectivos de la FANB y fuerzas policiales por la exitosa intervención del Centro Penitenciario de Tocorón. Ahora nos preparamos para la segunda fase de la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro. ¡Vamos hacia una Venezuela libre de bandas… pic.twitter.com/nglrnXJbEM — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 20, 2023

突襲過程畫面顯示，軍警衝進內有一條地下通道的監獄建物，通道有多個出口，其中一個通往湖邊，湖岸停了3艘木筏。委內瑞拉內政部長賽巴約斯（Remigio Ceballos）說，這次行動遏止監獄各種違規情事，查獲地下通道系統並阻止大規模逃亡，所有囚犯均已控制。

賽巴約斯周四證實，「阿拉瓜列車」集團有60名成員遭逮，另有4名獄方官員被控容許私運武器入獄而被捕。委內瑞拉媒體則披露，仍有400至500名囚犯下落不明，可能藏身附近山區。至於留在托克隆監獄的約6000名囚犯，政府已開始移監。

「阿拉瓜列車」集團成員多達5000人，勢力擴及玻利維亞、巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多與秘魯。政府對於「阿拉瓜列車」首腦桂雷洛的下落三緘其口，也未透露脫逃者姓名。媒體取得語音資料顯示，他事先接獲消息，與幾名幫派高階份子提前脫逃。桂雷洛因謀殺、毒品與人口販運遭判刑17年，有越獄紀錄，據悉他可隨時離開托克隆監獄。政府軍警本次突襲如同黑幫運作總部的托克隆監獄，外界猜測委內瑞拉官員可能事先已與桂雷洛協商。