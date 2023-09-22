英國「金融時報」今天報導，美國總統拜登等領導人本月稍早曾在20國集團（G20）高峰會中，就加拿大指稱印度參與謀殺錫克教分離主義領導人一事，向印度總理莫迪表達憂心。

「金融時報」（Financial Time）援引3位消息人士的話報導，情報分享組織五眼聯盟（Five Eyes）成員中的幾位領袖向莫迪（Narendra Modi）提出錫克教分離主義領導人尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）6月在卑詩省（British Columbia）遭到殺害的事。五眼聯盟由美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭組成。

白宮沒有立即回應置評請求。

G20印度峰會落幕幾天後，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）本週稍早在國會演說時，公開指控印度特務可能涉案。

根據「金融時報」，在加拿大敦促盟邦直接向莫迪提出此事後，許多領導人在G20峰會期間介入。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天稍早表示，在渥太華指稱該錫克教分離主義領導人在加拿大遭到謀殺後，美、印高層持續就此保持聯繫，美方在這件事情上沒有給予印度「特殊豁免」。

印度對加拿大的指控予以駁斥，並且斥為「荒謬」。這場危機使加拿大與印度關係進一步惡化，印度今天暫停向加拿大公民核發簽證，並要求加拿大減少駐印度外交人員。