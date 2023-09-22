國民黨中央考紀會今(22日)召開考紀會，主委黃怡騰證實，考紀會決議前苗栗縣長徐耀昌公開支持鴻海創辦人郭台銘選總統，將撤銷徐耀昌黨籍，待下周三中常會決議後才會拍板確定。
徐耀昌一直不吝展現對郭台銘的支持，而郭近日啟動全台連署，今日成立苗栗縣連署總部，更邀其擔任榮譽執行長。
據悉，縱使徐耀昌已主動退黨，但黨籍仍在，考紀會今開會一致認同，對徐祭出最嚴厲的開除黨籍處分。另外，除了徐耀昌案，國民黨考紀會今下午開會議處共6案，包含徐耀昌在內，共6人遭開除黨籍。
國民黨中央考紀會今(22日)召開考紀會，主委黃怡騰證實，考紀會決議前苗栗縣長徐耀昌公開支持鴻海創辦人郭台銘選總統，將撤銷徐耀昌黨籍，待下周三中常會決議後才會拍板確定。
徐耀昌一直不吝展現對郭台銘的支持，而郭近日啟動全台連署，今日成立苗栗縣連署總部，更邀其擔任榮譽執行長。
據悉，縱使徐耀昌已主動退黨，但黨籍仍在，考紀會今開會一致認同，對徐祭出最嚴厲的開除黨籍處分。另外，除了徐耀昌案，國民黨考紀會今下午開會議處共6案，包含徐耀昌在內，共6人遭開除黨籍。
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