立法院今（22）日新會期開議，首場邀請行政院長陳建仁，提出專案進口雞蛋專案報告。國民黨團甲級動員，於專案報告開始時，拉開布條「陳建仁、賴清德公開道歉」，並高舉各式手板。名嘴陳揮文認為，立法院是這樣抗爭的嗎？國民黨就是軟爛，一顆雞蛋都沒有還抗爭什麼！其實國民黨不是很在意民眾的抱怨！

在立法院長游錫堃宣布開始專案報告後，陳建仁上到備詢台被國民黨包圍，被要求「先道歉再報告。」陳建仁二度致歉，強調「執行進口蛋專案之中，有不盡完善之處，引起社會紛擾，我在這裡向國人表示歉意。」

名嘴陳揮文認為，立法院是這樣抗爭的嗎？不是說民怨沸騰？要去打民進黨的母雞和小雞，「怎麼會是我在質疑國民黨不抗爭？」

陳揮文今（22）日在《新聞大白話》表示，蔡英文執政8年來，國民黨在立法院有抗爭嗎？柯建銘昨天嗆國民黨「在野黨要理性！」

陳揮文質疑，「在野黨要理性？」以前馬英九執政民進黨怎麼都不理性？「現在是半夜吃西瓜反症？」「柯建銘也差不多一點！」

陳揮文直言，柯建銘就吃定國民黨，國民黨就是軟爛，一顆雞蛋都沒有還抗爭什麼！其實國民黨不是很在意民眾的抱怨，「專案報告是幫大家出一口氣的時候，沒有看到國民黨有做什麼！」

陳揮文提到，萊豬的時候好歹拿一些豬內臟丟一下，（今天抗議）連一顆雞蛋都沒有，國民黨要這樣溫良恭儉讓？真是恭喜民進黨！