根據《美麗島電子報》最新的總統大選第43波追蹤民調，針對「你絕對不會投給誰？或最不希望看到誰當選總統？」進行調查，民進黨賴清德25.2%；民眾黨柯文哲18.9％；無黨籍郭台銘15.4％︰國民黨侯友宜10.4％。

根據《美麗島電子報》「你絕對不會投給誰？或最不希望看到誰當選總統？」民調顯示，賴清德以25.2%的比例衝第一；柯文哲18.9％位居第二；郭台銘15.4％第三︰侯友宜10.4％位居第四。

根據該民調進而發現，25.2%民眾最不希望賴清德當選總統當中，有62.8％會投給侯友宜、47.8％投給柯文哲、40.1投給郭台銘；而在18.9％最不希望柯文哲當選總統中，有38.2％會投給賴清德、14.6％投給郭台銘、7.1％會投給侯友宜；15.4％不希望郭台銘當選總統當中，有20.2％會投給賴清德、16.2％會投給侯友宜、16.0％投給柯文哲；10.4％最不希望侯友宜當選總統中，30.5％投給郭台銘、14.8％會投給賴清德、11.7％會投給侯友宜。

該民調的調查時間為9月18日至20日，為《美麗島電子報》追蹤民調第43波。調查範圍：全國22個縣市；調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。而調查方法是由訪員進行電腦輔助電話訪問，成功完訪1334人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.7%。