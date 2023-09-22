賴清德下午出席中華民國機車商業同業公會活動，爭取機車產業界的支持。（呂健豪攝）

副總統、民進黨總統參選人賴清德，今（22）日下午出席中華民國機車商業同業公會全國聯合會第七屆理事長暨理監事就職授證典禮，他致詞時自稱「機車界的好朋友」，爭取業界支持，此外他也再次重申這次選戰攸關台灣未來的方向，以及台灣主權對於民眾所有權的重要性，希望機車產業界能共同守護台灣。

賴清德表示，自己過去選舉無往不利，是因為機車界的支持，讓他就像挪吒三太子一樣「腳踏風火輪」，希望業界能在這次選舉中繼續給予幫忙，讓他踩著風火輪一路進入總統府，所以這次有機車全聯會的支持，讓他對於選戰更有信心。

賴清德也向現場所有機車業界代表喊話，要對自己的工作感到光榮與驕傲，因為根據交通部2022年統計，全台使用機車通勤、就學的人數占47.1％，在業界的幫忙之下，滿足這些民眾「行」的需求，對於國家社會貢獻很大，賴也說自己過去唸書、上班都是靠機車代步，所以自認是「機車界的好朋友」。

賴清德也說，今天除了爭取業界的支持之外，也想邀請所有人一起來完成幾個目標，包括2050年的淨零碳轉型，若自己未來能當總統領導國家，會用穩健、理性的方式完成這個目標，但最重要的是會守住民眾的生活，讓業界不會因為這項轉型政策使生計受到影響，希望藉由業界的配合，加速二行程機車的汰換、補助電動車以及輔導機車行。

另外，有鑒於台灣近期行人交通死亡事故頻傳，前陣子有一群學生發起遊行，賴清德也受邀，並獲得請命，希望人行死亡事故能在2030降低30％、2050達到零死亡，賴清德認為這是人命關天，因此承諾朝此目標努力，也希望業界能夠幫忙達成，因為他說行人走在人行道、斑馬線，政府有要建立一套制度來確保行人的安全。

此外，賴清德重申台灣主權的重要性，並暗諷中國大陸「有的國家說我們這塊土地是他們的，我們要站出來反對。」他說如果台灣喪失主權，人民也不再有「所有權」，所以所有人一定要一起共同守護台灣的民主，因為這場選戰攸關台灣未來的方向是持續朝向民主或是走回頭路。

但賴清德也說，守護台灣就要團結，藉此來替黨內參選或爭取連任的立委蘇巧慧、吳秉叡等人拉抬聲勢，不過賴清德也說，只靠民進黨的力量是不夠的，所以民進黨也跟其他黨派合作，如苗博雅、曾柏瑜等人，只要是優秀的人才，民進黨都邀請一同合作，來完成守護台灣的目標。