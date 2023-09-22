台南市登革熱今天新增237例確診，目前累計病例數8686例。鑑於不少空地、空屋淪為孳生源，疾管署副署長羅一鈞今天視察空地空屋防治時，有防疫人員在中西區一處破舊老宅發現陽性積水容器，羅一鈞認為，老屋破漏易積水養孑孓，呼籲民眾配合整理環境，以免淪為防疫破口。登革熱防治一級指揮中心也提案通過使用「健康共照雲」系統，提供確診者追蹤與衛教。

今天的新增病例，東區52例，永康區38例，北區35例，南區及安南區各32例，中西區24例，安平區10例，關廟區7例，仁德區及歸仁區各2例，新化區、新市區及龍崎區各1例，年齡介於4歲至95歲，防疫人員均已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

羅一鈞表示，年久失修的空屋屋頂已經破損漏水，先前豪雨過後，又可能導致內部積水，除了天溝、屋後溝、家戶養花養草的瓶罐、花器外，工地及空屋、空地在舊城區也可能形成重大孳生源。

他還強調，防治工作可能造成民眾的不方便，但仍請民眾多包涵，一定要配合政府措施，市府也很努力跟地主、屋主協調，必須把每個養蚊子的地方清除乾淨，才不會讓這些空屋、空地成為防疫破口。

登革熱防治一級指揮中心也提案通過使用「台南市政府健康共照雲」Line@系統，透過每日推播和健康問卷等方式，提供登革熱確診者追蹤與衛教，適時提醒確診者關注自我健康狀態。

登革熱防疫總顧問許以霖指出，新冠疫情期間，市府的「健康共照雲」率全國之先，提供民眾自行下載居家隔離通知單及快篩陽性視訊確診等便民措施；疫情結束後轉型為線上預約癌篩，以及健康數據量測與紀錄等即時服務。此次因應登革熱確診者以輕症居多，為減緩患者緊張與急診壅塞，經獲得諮詢專家同意後，正式在一級指揮中心提案通過啟用。

許以霖表示，登革熱確診者收到簡訊邀請加入共照雲後，系統將每日推播登革熱關懷訊息，追蹤並提醒確診者或其家屬留意登革熱病症發展、居家環境孳生源清除等防疫資訊，並將針對回覆異常的個案主動去電提醒就醫。

鑑於全國運動會將於10月21日至26日在台南市登場，因應登革熱疫情嚴峻，市府體育局長陳良乾除感謝體育署挹注防疫經費外，也強調，將加強各項防疫措施，包括賽前各場地清消、購置防蚊液、防蚊掛片等，以最嚴謹的態度、完善的規畫，讓選手能安心在台南比賽。