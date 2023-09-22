繼冰店集體中毒案後，近日高雄又傳出疑似進口蛋導致沙門氏菌食安事件，一對情侶日前到南華夜市用餐後，隔天開始上吐下瀉，高市衛生局表示，於14日接獲醫院通報後立即前往稽查，於21日檢出滑蛋蝦仁飯有沙門氏桿菌，且與醫院17日採集人體1件檢體檢出沙門氏桿菌相同。國民黨高雄市議員白喬茵指出，這家店曾獲得市府高雄巷口味推薦，還登上市長陳其邁臉書，質疑市府沒保障消費者食安，未做好稽查把關等工作。。

一位女網友近日在Dcard上面發文表示，她和男朋友11日到南華夜市裡的XX中日複合料理用餐，吃到帶有黑點的生魚片、滑蛋飯具有異味，且廚師手碰完錢幣都不經任何清潔，直接繼續做飯。2人皆於12日下午開始嚴重上吐下瀉至無法正常生活，並於14日凌晨至急診，被診斷為「感染性腸胃炎」、體內細菌量是「正常人的13倍」、前期上吐下瀉「一日共約30次」，被強制住院治療3至10天，得病後一週以上才恢復正常排便功能。2人還因此便出血便、嚴重脫水、綠色水瀉多日、失去一陣子排尿功能、發高燒至40度、多處為了承受高濃度點滴而腫漲瘀青等損害尚未列出。

「邁邁市長，又是你推薦的嗎？能不能不要這麼雷啊！」白喬茵今(22日)在臉書發文指出，有眼尖的朋友發現，這家店去年12月曾獲得市府「高雄巷口味」推薦，還登上陳其邁市長的臉書。其實她一直覺得，市府推薦好吃的店家促進消費是一件很正向的事情，但上次冰品集體中毒風波才剛過不久，現在又爆出夜市的滑蛋蝦仁吃出問題，連續兩次讓消費者食物中毒的店家，都是由陳其邁親自推薦，這實在嚴重讓人失去信心。

白喬茵直言：可能你會覺得這滑蛋蝦仁飯又不是陳其邁做的，關他什麼事？但市政府用人民的錢拍影片推薦，難道推薦之前不用留意店家衛生、推薦之後不用為食安負責嗎？還是只要夠老牌、夠有名、夠好吃，就全部推薦給你，但吃出問題你自己想辦法，怪就怪你腸胃不夠強？

白喬茵質疑，請衛生局定期稽查、維護用餐環境、檢查食品保存設備，是具備公信力的市政府必須對觀光客和消費者做的基本尊重和保障吧？但請問哪項做到了？「真的一暖天下無難事，吃出問題你家的事！」