車雄基個性活潑開朗，受訪現場歡笑聲不斷。（ON INN ASIA提供）

車雄基心態相當正向，被淘汰也不會氣餒。（ON INN ASIA提供）

21歲韓國男星車雄基因參加人氣選秀節目《BOYS PLANET》備受關注，明（23日）晚間將首度在台舉辦「2023 WOONGKI's WORLD TRAVEL in TAIPEI」粉絲見面會，今（22日）抵台提前接受訪問，他表示，這是自己生平第一次來到台灣，非常想喝珍珠奶茶，「已經決定待會要去逛夜市了」，但笑稱只敢點半糖，因為全糖會有罪惡感。

個性外向的他，曾透露自己會在地鐵主動跟陌生人搭話，車雄基笑曝，也很愛在陌生人拍照時亂入，「之前在大學校慶時，前面的人剛好在拍照，我就在後面比YA」，甚至昨天看到有路人在咖啡廳拍Vlog，「我也有在後面亂入比YA」，常在街頭神出鬼沒，記者便推薦他可以去台北101試試看，他聽到後搞笑回：「好欸，那我要當台北鬼。」接著也分享自己的MBTI是「ENFP」，跟所有類型的人都很合，社交能力超強。

另外，出道以來曾多次參加選秀節目，面對落選，車雄基坦言被淘汰的當下一定會難過，但不會氣餒，「覺得自己已經有做好那就夠了，而且每次都是不同的經驗，這些都是在為我的未來鋪路」，他說「如果之後有其他選秀邀約的話，我還是會去，粉絲也有問過一樣問題，但他們要我不能再去了，但直到夢想達成為止，都會一直去挑戰」。

車雄基也分享自己的目標就是「想要成為帥氣的歌手」，傳遞正向能量給歌迷，而童星出身的他，曾演過《On Air》等多部韓劇，他接下來也將接演BL劇《戀愛至上主義區域》，「說沒有擔心、猶豫是騙人的，但覺得這個角色非常適合我，因為製作組表示角色是需要『長得好看的人』，我對我的五官都很有自信，分開的話還好，但合在一起好看。」