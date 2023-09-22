不少現代人喜歡去按摩舒壓，不過，有些老司機身心空虛、寂寞時，就會想找年輕美眉撫慰身心靈。台北市林森北路聲色場所群聚聲名遠播，各種商家掛羊頭賣狗肉的方式，就連商辦大樓都有染黃。一名尋芳客阿志(化名)接受《新聞歸剛欸》訪問透露，和商辦個工按摩的漂亮美眉「激戰過程」全說了。

【新聞歸剛欸】林森北商辦染黃！ 肖連郎揭「一夜轉大人」過程 美眉羞喊：我受不了了

對於首次到個工按摩消費過程，阿志透露，「內心其實很緊張，進到房間洗完澡後，就穿著內褲出來，小姐幫你進行全身按摩，接者，她就會幫你打X槍，然後加點錢，對方會直接坐在你身上。

林森北商辦大樓，年輕美眉在個工裡進行「情色按摩」。（資料照）

小姐會用什麼方式來暗示?阿志則說，「她不會暗示，她會直接說『我受不了了。』直接坐上來開始X這樣。」這種服務需另外加錢嗎?他則回答，「有些不用啊！通常會聊天的這些不用。」更強調「要看個人手腕，會聊天真的很重要！」

林森北路個工按摩，每次交易大約3、4千元。（游定剛拍攝）

至於消費方式，阿志透露，「每次時間1小時，大約3、4千元，林森北路的很划算，有些小姐會幫你洗澡。」另外，他還說，「最近想和兄弟揪團去，大家可以進行比賽，同時進去，看誰會先出來，哈哈哈！」