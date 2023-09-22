優人神鼓35周年經典《墨具五色》2.0。作品結合影像設計王奕盛與畫家柯淑鈴對生命的體悟，創造出表演者與舞台空間的絕妙意境。（陳信翰攝）

優人神鼓35周年經典《墨具五色》2.0。作品結合影像設計王奕盛與畫家柯淑鈴對生命的體悟，創造出表演者與舞台空間的絕妙意境。（陳信翰攝）

優人神鼓35周年經典《墨具五色》2.0。作品結合影像設計王奕盛與畫家柯淑鈴對生命的體悟，創造出表演者與舞台空間的絕妙意境。（陳信翰攝）

優人神鼓35周年經典《墨具五色》2.0。作品結合影像設計王奕盛與畫家柯淑鈴對生命的體悟，創造出表演者與舞台空間的絕妙意境。（陳信翰攝）

優人神鼓35周年經典《墨具五色》2.0。作品結合影像設計王奕盛與畫家柯淑鈴對生命的體悟，創造出表演者與舞台空間的絕妙意境。（陳信翰攝）

優人神鼓35周年經典《墨具五色》2.0。作品結合影像設計王奕盛與畫家柯淑鈴對生命的體悟，創造出表演者與舞台空間的絕妙意境。（陳信翰攝）

優人神鼓35周年經典《墨具五色》2.0。作品結合影像設計王奕盛與畫家柯淑鈴對生命的體悟，創造出表演者與舞台空間的絕妙意境。（陳信翰攝）

優人神鼓35周年經典《墨具五色》2.0。作品結合影像設計王奕盛與畫家柯淑鈴對生命的體悟，創造出表演者與舞台空間的絕妙意境。（陳信翰攝）

優人神鼓35周年經典《墨具五色》2.0。作品結合影像設計王奕盛與畫家柯淑鈴對生命的體悟，創造出表演者與舞台空間的絕妙意境。（陳信翰攝）

優人神鼓35周年經典《墨具五色》2.0。作品結合影像設計王奕盛與畫家柯淑鈴對生命的體悟，創造出表演者與舞台空間的絕妙意境。（陳信翰攝）

優人神鼓 35 週年推出經典《墨具五色》2.0，重新詮釋經典《墨具五色》

藝術總監黃誌群所言：「墨具五色，一墨而多彩，續紛源於無色」，將優人帶回初衷，由最單純的一墨而渲染續紛，再現優人神鼓最純粹卻也最續紛的作品。

影像設計王奕盛以此作榮獲 2022 年世界劇場設計展專業影像設計獎首獎，將畫家柯淑玲對生命的感悟、體會、思考融入舞台空間中，將流瀉的潑墨彩立體化，創造出表演者與舞台、空間之間的絕妙意境。

2017《墨具五色》1.0與 2023《墨具五色》2.0 ，相隔了六年的時空背景 ，核心都是以探討老莊超脫世俗生命的哲學智慧 ，《墨具五色》2.0 加入更明確的台詞及肢體表達元素，讓每一個篇章有更具體的？述。《墨具五色》2.0以老莊課題的角度，切入我們每一個人的生命叩問，藉由六個故事篇章，思考「道」之？何？並在一連串叩問中傳遞優人的劇場美學，表達優人35年來的傅？及蛻變。

優人神鼓35周年經典《墨具五色》2.0，即將於台北國家戲劇院舉行四場演出，作品結合影像設計王奕盛與畫家柯淑鈴對生命的體悟，創造出表演者與舞台空間的絕妙意境。