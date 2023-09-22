基泰大直事故造成周邊居民安全性撤離，近日有部分居民陸續返家，卻發現房屋出現裂痕，質疑返家居住恐有安全上的疑慮；台北市結構技師公會理事長徐茂卿指出，基泰大直的鄰近建物，經專業鑑定雖有裂損情況，但主結構無重大損失，住戶可安心回來使用。

台北市結構技師公會理事長徐茂卿表示，基泰大直坍塌案，造成附近鄰房損傷，台北市結構技師公會接受台北市政府的委託，進行損鄰鑑定，負責區域從94巷1弄雙號自2到26號，自1到5樓的範圍。

他指出，公會派出5位技師和多位觀測員，配合住戶時間進入每戶家中進行勘查，到目前為止已接近全部勘查完畢，僅剩一兩戶尚在協調入戶勘查時間；根據技師勘查結果，建築主構造無重大損傷，室內雖有部分牆壁裂損、油漆脫落、門窗無法閉合等情況，多少影響住戶使用機能，但仍在可修復範圍內，不影響安全。

徐茂卿解釋，在外部傾斜部分，第一，現況的傾斜度測量尚在法令容許的「不大於200分之一」範圍內；第二，基泰大直工地造成94巷1弄單號1到9號房屋塌陷，因目前尚未拆除，多少會影響地下穩定度，所以台北市結構技師公會已在塌陷建築物周圍裝有紀錄盤，並且持續每天觀測，現在的觀測值也都在穩定的範圍內，對周圍住戶不致造成重大影響。

徐茂卿強調，整體而言，建築物雖有裂損情況，但雙號範圍內的住戶可安心回來使用，也呼籲建商盡快修復裂損範圍，讓大家可以過回正常生活。