台中明道中學三鐵小將劉冠鑫從小接觸三鐵，即便國中課業繁重，每日堅持訓練不喊累，希望明年朝國手資格邁進。（明道中學提供／潘虹恩台中傳真）

台中明道中學三鐵小將劉冠鑫從小接觸三鐵，即便國中課業繁重，每日堅持訓練不喊累，日前奪下宜蘭冬山河鐵人三項全國錦標賽「小鐵人組」冠軍，以全場最快18分15秒完賽，自律的他表示，未來會繼續自我挑戰，明年更朝國手資格邁進。

明道中學國中部一年級新生劉冠鑫自國小一年級初次接觸小鐵人，需完成游泳200公尺、騎腳踏車5公里及跑步2公里等3個項目，劉冠鑫不僅第1次挑戰就完賽，並從國小五年級之後，就在全國各大三鐵競賽中屢奪第1名。

劉冠鑫分享，因為他小時候常感冒，父母就帶著他一起運動強身，再加上爸爸以前是短跑選手，全家都喜歡一起運動。升上國中後，學科課業雖然變多，但他依然每天堅持訓練，周一到周五放學都會先游泳訓練再返家讀書，周六、日早上則先跑步訓練，再規畫讀書及練習自行車的時間。

面對每天超自律的生活，劉冠鑫從不喊累，他說，保有好勝心、意志力和不怕累，是他能每天堅持訓練的訣竅，未來也會繼續自我挑戰。

日前劉冠鑫參加宜蘭冬山河鐵人三項全國錦標賽的「小鐵人組」，以全場最快18分15秒完賽奪冠。另，他也以最小年紀12歲首次挑戰國中組的半程三鐵，需完成游泳750公尺、騎腳踏車20公里及跑步5公里，獲得第5名佳績。他說，挑戰三鐵很有趣，完賽後很有成就感，他喜歡自我挑戰，希望明年繼續挑戰國手資格。

明道中學副校長陳炤華表示，學校常鼓勵師生「越運動、越優秀」，也確實有很多運動表現優秀的學長姐、校友，學業成績、職場成就上都有很卓越的表現；透過學校的IDP個人學習計畫，可以彈性規畫學習時間，自主自律，朝每個人理想的目標邁進。