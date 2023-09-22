《街頭大聲公》李昂掀博愛座存廢大戰 街訪民眾超有感吐真實想法

作家李昂因在臉書發文談博愛座，讓相關話題再次引起各界討論，《中時新聞網》YouTube頻道也直接對民眾進行街訪，讓民眾能夠對此事發聲，結果發現雖然博愛座多次引起世代對立，但多數民眾仍認為博愛座有存在的必要性；至於對李昂的看法，一位73歲的銀髮族則直言「她又不是沒有錢，她不是弱勢的那一種，身體不舒服就更應該坐計程車啊！」

《中時新聞網》YouTube節目《街頭大聲公》今（22）日針對博愛座爭議進行街訪，對於博愛座是否還有必要繼續設置的問題，不論銀髮族或是年輕人大多都認為仍有必要設置，說「我看到比我老一點的，或是有些搖搖晃晃走路不穩的我都會讓座，我自己是老人，也會讓座給老人」、「當然一定要有啊，博愛座還是有用處，只是看個人的道德觀」、「我認為有，但是讓不讓座就像博愛座上的明文規定，不一定就是老人」。

至於博愛座應該讓哪些人使用，民眾則認為「比如抱小孩的，真的很老，行動不方便、很緩慢那種」、「殘障的，老弱婦孺啊，看起來走路不太穩的啊、「應該是給行動不太方便，或需要座位的人」。

此外，有受訪民眾分享，曾遇過一名女生坐在博愛座上，被阿伯罵好手好腳、這麼年輕等，結果那位女生把褲子拉起來，才發現對方是長短腳，真的會站不穩，最後阿伯只說了一句「看不出來」就跑了，讓她印象相當深刻。

還有73歲銀髮族對李昂事件表態，認為李如果真的想要坐座位的話，就應該搭計程車才對，「她又不是沒有錢，她不是弱勢的那一種，身體不舒服就更應該坐計程車啊，像我也是73歲了，我有時候上去也是擠得要死啊，人家沒有讓位我就默默站旁邊，抓緊一點就好了，幹嘛一定要人家讓妳座位啊」。