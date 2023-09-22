林逸欣（左）與媽媽感情非常好。（鑫羽工作室提供）

林逸欣（左起）與爸媽感情非常好。（鑫羽工作室提供）

林逸欣的新專輯《墜》推出後好評不斷，同名主打歌MV突破100萬點閱次數，另外也收錄紀念已逝外婆的作品；她日前分享一段感人影片，片中紀錄母親原本每2年要陪外婆到高雄處理租屋公證，但因外婆辭世，母親日前首次一個人面對公證事宜，她擔心媽媽尚未走出至親離世悲慟，決定駕車陪同前往高雄，孝心令人感動。

其實外婆走後，林逸欣曾提過會陪媽媽一起去高雄辦理公證，沒想到約定公證日竟巧遇她桃園音樂會前夕，她仍排除萬難，在公證前一晚，忙完工作後趕搭晚班高鐵回家，事先不知情的爸媽，一抵達家中看到守候在客廳的林逸欣，媽媽像是壓力頓時釋放般潸然淚下。

事實上，由於長輩離開，媽媽經常想念外婆而哭泣，因此林逸欣這2年只要一有空就回台南家中陪伴父母；這次也是林逸欣親自開車帶媽媽去高雄稅捐處公證，辦理手續時，想起40年來外婆總是備妥所有文件，媽媽一時悲從中來哭個不停，所幸專業的公職人員協助換發，很快就完成手續，讓媽媽卸下心中大石。

林逸欣的「今天我們出去走走」音樂會巡演，歷經桃園站及台中站後，30日將回到家鄉台南舉行，緊接著後面還有高雄場及台北場，尤其台北場是一年一度的林逸欣生日音樂會，屆時將有年度紀念禮與大家分享，音樂會購票洽KKTIX。