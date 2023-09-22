為了響應922世界無車日，新北市府今（22）日邀集基北北桃1200都會通相關大眾運輸業者共同舉辦抽獎活動，副市長陳純敬表示，2050淨零碳排是對地球和下一代的重大承諾，這次舉辦抽獎活動，也是希望讓民眾能夠藉由搭乘大眾運輸工具來身體力行節能減碳。
陳純敬說，雙北市於2018合作推出1280公共運輸定期票，今年7月起基北北桃4縣市更是共同推動1200都會通定期票，帶動公共運輸運量與去年相比，成長了28.76％；公共運輸定期票政策除減輕民眾通勤負擔，亦擴大區域交流，帶動公共運輸的成長。
交通局表示，「922世界無車日-綠色漫遊，樂享騎乘」抽獎活動獎品由各公共運輸業者共同提供300張基北北桃1200都會通定期票，還有電動輔助單車、運動手錶、運動耳機等多項好禮，只要民眾在10月31日前至活動網頁登記，就可以參加抽將，且搭乘次數越多，抽將機會越多，希望民眾踴躍參加，共同響應節能減碳。
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