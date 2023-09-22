桃園警分局景福所員警謝竣揚執行交通稽查取締勤務時，在三民路與中福街口發現詹姓騎士違規左轉，立即進行攔查，詹男見到員警竟加速意圖逃逸，仍遭員警攔下，經盤查他表示在工地工作時「只｣喝了1瓶啤酒，擔心會超標想拒測，經員警說明拒測將面臨嚴重罰則，詹男決定受測，酒測值為0.34MG／L，全案依法移請偵辦。

警方提醒，中秋佳節即將來臨，桃園警察分局各派出所針對轄內民眾易聚集場所如：KTV、夾娃娃機店、餐廳等，進行防制酒駕宣導，警方呼籲民眾與親友烤肉聚餐歡度中秋佳節，若飲用含酒精飲料，切勿駕駛動力車輛，以免危害自身及他人安全，警方將強力取締酒後駕車以保障民眾安全，若酒駕遭取締，不但掃興又破財!

遵守交通規則是提升用路人安全的關鍵，行人死傷交通事故受到高度矚目，因此一直是警方防制重點，除了加強執法與宣導外，將在轄區高發交通事故路口建置科技執法設備，全力來降低交通事故發生，營造友善交通環境。

9月1日至30日是交通部刻正執行的「交通安全月」期程，桃園警方規畫取締違規勤務針對「違規停車、車不停讓行人、非號誌化路口未停讓、道路障礙、行人各項違規、酒駕、超速」等重點違規項目加強取締，確保良好交通秩序。

特別提醒6月30日上路的酒駕扣牌新規定，道路交通管理處罰條例修正規定，查獲酒駕酒精濃度達每公升0.15毫克違規標準以上，需當場拆卸汽機車牌照，移置保管。此外，駕駛人酒駕時，如酒精濃度超過0.25mg／l以上，警方會將車輛當場拆車牌扣牌，移置保管後免付繳納罰款收據領回，惟需自行僱請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛於道路上。嚴重超速也從超速60公里下修為40公里，最高可罰3萬6仟元並吊扣牌照六個月。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！