中華女桌上午在團體賽直落三輕取馬爾地夫，下午再戰北韓，雖然鄭怡靜獨拿2點，可惜中華隊最終仍以2比3惜敗，不過，中華隊仍以分組第二順利晉級16強。

中華隊派出陳思羽擔任開路先鋒，北韓則是由金金鷹應戰，陳思羽8比11輸掉首局，但立刻以11比5扳平，第三局又以9比11失手，第四局11比7追平，決勝局陳思羽6比11，力拚50分鐘敗下陣來。

中華隊第二點由一姊鄭怡靜上陣，雖然丟掉首局，但鄭怡靜立刻穩住陣腳，最終以9比11、11比9、11比4、11比4輕取卞松京，將大比數追成1比1。

第三點李昱諄對戰嵯水影，李昱諄撐了28分鐘3比11、8比11、8比11落敗。第四點鄭怡靜再次披掛上陣，11比7、11比2、11比3秋風掃落葉獲勝。

比賽來到關鍵第五點，陳思羽和卞松京正面對決，陳思羽8比11失手，次局11比9獲勝，第三局5比5平手之後8比11拱手讓人；第四局3比3平手，陳思羽連失6分，4比11敗陣，中華隊2比3不敵北韓。