有關中山區大直街94巷民宅傾斜事件，台北市都市發展局今(22)日表示，針對傾斜94巷1弄1、3、5、7、9號等25戶民宅居民安置，南港區基河三期中繼住宅、捷運台北橋站聯開宅已於22日起陸續點交入住。

都發局表示，下陷民宅的居民經預約登記參觀基河三期中繼住宅及台北橋聯開宅，已於15日、16日看屋，並安排有意願承租的居民於20日在北市香樹花園酒店進行簽約公證，共計有12戶選擇基河三期中繼宅、3戶選擇台北橋聯開宅，目前已將家具、家電配置安裝完成。

都發局補充，安置房舍配置有餐桌椅、床架、床墊等基本家具及電視、冷氣、洗衣機等常用家電，並進行室內清潔，另水、電、瓦斯等民生基本需求也恢復接通，協助住戶儘速安定生活。

都發局提醒，大直街94巷1弄1、3、5、7、9號等25戶居民，如仍有意承租基河三期中繼宅、台北橋聯開宅，請於28日下午5時前，逕洽都發局辦理。