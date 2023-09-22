北市萬華和平西路三段上一處老舊大樓，22日凌晨4點多發生火警，由於該棟大樓1、2樓為長照中心，緊急疏散40多名長者，在場更疏散152名住戶。不過在2樓住戶內一名獨居60多歲男子不幸喪命，至於起火原因仍有待釐清調查。一名住戶帶著《中時新聞網》記者回到火災現場，不滿地表示「安全通道被占據10多年了，反應也都沒下文。」對此，北市建管處回應了。

獨/萬華民宅清晨惡火1男喪命！ 居民火大爆「消防通道被占據」 北市建管處回應了

記者重回大樓現場，濃濃燒焦味撲鼻而來，疑是第二處的起火點，屋內一片漆黑，地上滿是燃燒灌救後痕跡。一旁住戶氣憤地說，「我們的消防通道被占據10多年了，曾試圖跟建管處反應卻沒有下文。」記者詢問，「官方回應為何?」住戶說，「一開始希望管委會介入，但我不是管委會，我只是住戶沒有辦法，如果因為要這樣才能去舉報的話，那其他住戶的命在哪?」

火災大樓1、2樓為長照中心，緊急疏散40多名長輩。（游定剛拍攝）

住戶還說，「我們只能靠逃生樓梯，大樓後巷已被封住了，前後兩個逃生梯沒有相通，變成說，火災時，住戶較早跑下來時，發現後門是鎖住才跑去前面，應是熟悉的人， 才把後門給打開，發現可以逃，不然的話就是封閉的」。

火災大樓居民清晨全都被驚醒。（讀者提供）

北市建管處專門委員鄭大川表示，「此案件為民國83年以前的既存違建，民國86年就有拍照列管，民國105年也有民眾反應，跟當初列管情況差不多，同樣維持拍照列管，依照現行法規規定，屬於民國83年以前的違建，與予拍照列管，現場照片建檔列管」。

當地住戶控消防通道被占據。（讀者提供）

鄭大川進一步說明，「台北市違章建築處理規則25條，若有涉及妨礙公共安全優先處理的標的，若屬於這一類就會優先來處理，而針對此案，目前不是在規則裡優先要處理的違章建築」。